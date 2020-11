Usca a Scafati: Russo: “ingiustificato ritardo. Mistero tamponi”

Usca a Scafati: finalmente, ma in grave e ingiustificato ritardo. Mistero tamponi. Ad affermarlo è il consigliere comunale di "Insieme per Scafati" Michele Russo



















Ad affermarlo è il consigliere comunale di “Insieme per Scafati” Michele Russo che punta l’indice accusatore contro i manifesti ritardi dell’avvio dell’Unità Assistenziale: “Apprendiamo dagli organi di informazione che il Sindaco dichiara che nei prossimi giorni dovrebbe entrare in funzione a Scafati, nell’ex Polverificio Borbonico, in via Pasquale Vitiello l’USCA ovvero l’Unita’ Speciale di Continuità Assistenziale. Finalmente ci viene da dire. Lo stiamo chiedendo da Aprile, e poi a più riprese abbiamo sollecitato ASL e amministrazione comunale, con note ed interrogazioni.L’Amministrazione finalmente ha trovato i locali e l’ASL i medici, dopo sette mesi, tutto in grave ritardo”.











Le segnalazioni e la mancanza di assistenza.

“Oramai – continua Russo – non si contano più le segnalazioni di tamponi non fatti per tempo, di cittadini domiciliati, sintomatici ed asintomatici, privi di qualsiasi assistenza domiciliare e supporto socio – sanitario, se non telefonico del proprio medico di base. Nel frattempo sono diventati un mistero i tamponi dello screening richiesto dall’Amministrazione Comunale ed effettuato sabato 24 Ottobre per circa 100 persone nei locali di via Armando Diaz. I soggetti sottoposti al tampone, cosa gravissima, non conoscono i risultati dopo ben 8 (otto) giorni. Sarebbe ancor più grave se i risultati fossero stati resi noti solo ad alcuni, come si vocifera”.