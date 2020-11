Vento a Sarno, l’appello del Sindaco: “Massima allerta e collaborazione”

L’appello del Sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, postato sul suo profilo Facebook:

“Vi prego di non stare in strada per curiosità, per fare foto e video, perché il rischio con questo fortissimo vento è grande. Chiedo a tutta la cittadinanza massima attenzione e collaborazione.

Restate in casa e mettetevi al sicuro. Insieme alla protezione civile, i vigili urbani, l’ufficio tecnico del Comune di Sarno, le forze dell’ordine, i volontari, stiamo arrivando in tutte le zone.

I danni sono numerosi, con non poca fatica si sta cercando di mettere in sicurezza le aree più compite. Siamo in contatto con la Regione, con i sindaci di tutti gli altri comuni che stanno vivendo queste ore difficilissime.“