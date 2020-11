VIDEO – Angri. Alloggi popolari non assegnati. Milo scrive al Prefetto

Angri. Alloggi popolari non assegnati. Milo scrive al Prefetto.

Situazione di stallo per gli alloggi di edilizia residenziale popolare di Via Monte Taccaro. L’amministrazione comunale nonostante il via libera non ha ancora consegnato le chiavi ai legittimi assegnatari della graduatoria.

Agibilità e provocazione.

Alla base anche il problema dell’agibilità, dopo gli atti vandalici che hanno interessato nel tempo gli alloggi. Il comune non avrebbe fondi per la risistemazione e Milo oltre a segnalare la situazione al Prefetto di Salerno lancia anche la provocazione: “gli amministratori devolvano il loro compenso per i lavori di manutenzione”.