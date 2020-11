VIDEO – Angri. Supporto anticovid. L’azione dei servizi sociali

Isolamento e solitudine, ma anche difficoltà economiche per molte famiglie. Sono tante le emergenze legate al COVID che le amministrazioni comunali stanno tentando con forza di affrontare



















Angri. Supporto anticovid. L’azione dei servizi sociali.

Isolamento e solitudine, ma anche difficoltà economiche per molte famiglie. Sono tante le emergenze legate al COVID che le amministrazioni comunali stanno tentando con forza di affrontare.

Tutte le iniziative in cantiere.

Ad Angri l’assessorato alle Politiche sociali guidato da Maria D’Aniello e già da tempo a lavoro per tendere una mano alle famiglie in difficoltà. A breve grazie a un finanziamento di oltre 300mila euro dovrebbero essere erogati i bonus spesa.











L’ente ha anche aderito alla “Spesa solidale sospesa” in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per venire in immediato supporto alle famiglie indigenti.

D’Aniello annuncia anche l’attivazione dello sportello di ascolto per le persone e le famiglie che vivono il disagio della quarantena COVID, ma altre iniziative sono già in cantiere in occasione delle prossime festività legate al Natale.

Il servizio è di Tiziana Zurro