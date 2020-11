Molte le iniziative messe in campo per fare fronte alla delicata e protratta situazione come afferma il primo cittadino della città di Sant'Alfonso, l'avvocato Raffaele Maria De Prisco



















Pagani. Il sindaco De Prisco: “Lockdown nessuno sarà lasciato solo”.

Nasce in città la rete di solidarietà per costituire al meglio l’emergenza sanitaria e sociale. Molte le iniziative messe in campo per fare fronte alla delicata e protratta situazione come afferma il primo cittadino della città di Sant’Alfonso, l’avvocato Raffaele Maria De Prisco.