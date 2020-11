VIDEO – S. Marzano. Parchi urbani: la minoranza chiede chiarimenti

San Marzano sul Sarno. Parchi urbani: la minoranza chiede chiarimenti.

Chiarezza sulla chiusura del Parco Urbano di via Berlinguer e sullo stato di degrado di Villa Tilla. Con due distinte interrogazioni è il gruppo consiliare di opposizione “Noi sempre tra voi” Colomba Farina, Maria Calenda e Vincenzo Marrazzo chiede chiarimenti al consiglio comunale. Il parco Urbano dallo scorso 4 ottobre, si legge anche nell’interrogazione consiliare del gruppo di opposizione, per stesso annunzio della sindaca Carmela Zuottolo, a causa degli ultimi eventi meteorologici avversi, veniva chiuso per la verifica delle alberature ivi presenti. Per il gruppo è trascorso oltre un mese dall’annuncio ed è ancora tutto fermo ma l’assessore delegato Franco Grimaldi chiarisce.











Villa De Tilla.

Ci sarebbero anche problemi di accessibilità anche per Villa de Tilla, per cui sarebbero emerse zone notevolmente sporche, vandalizzate e con problemi di natura igienica soprattutto per le fasce più esposte quali i più piccoli come evidenziato anche nella seconda interrogazione consiliare. I consiglieri comunali “Noi sempre tra voi” ritengono, che per la salvaguardia e la tutela dell’incolumità dell’utenza, attualmente, sia necessario e urgente chiudere tutta l’area nelle more di una necessaria messa in sicurezza della Villa.