Ogni volta che muore un irregolare…A Diego Maradona

Ogni volta che muore un* “irregolare” cominciano le varie diatribe su ciò che di lui/lei è salvabile e idolatrabilee ciò che, invece, va deprecato o, in alternativa, nascosto sotto al tappeto, lasciato passare in sordina e poidimenticato. E’ successo a suo tempo con Pasolini, e si sta verificando, in modo diverso ma affine, con Maradona.Quasi come se la vita di una persona fosse divisibile, sezionabile in compartimenti. Ora, pur senza cedere allatentazione di alimentare il mito del “maledetto” – che è un altro modo di muoversi all’interno della stessa dinamicadi idolatrabile/condannabile -, mi viene da pensare che se è un giocatore non si è limitato a giocare a pallone ma èstato capace di “creare il calcio”, così come Maradona ha fatto, la sua capacità creativa ha attinto da tutto ciò cheegli è stato e ha desiderato, sofferto e amato, subìto e agito, pensato e sbagliato, senza tralasciare proprio nulladi nulla. E’, infatti, l’interezza del vissuto che partecipa del processo di creazione fino al momento “miracoloso”del salto dall’impossibile al farsi possibile. Se poi Napoli ha amato Maradona integralmente, non soltanto per glienormi successi consegnati sul campo, ma anche per la sua personalità così scomoda e intermittente, ciò forse èdovuto alla lunga storia di subalternità ed emarginazione di questa città, storia che l’ha resa, anche suo malgrado,più avvezza e “attrezzata” per comprendere la complessità del reale, e per amare fino in fondo, senza dover a ognicosto giudicare e incasellare.

Sabrina Cardone Vitiello