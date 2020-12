Mercato ortofrutticolo. Sessa e Calce contro Apa

“Ancora una volta il Commissario Liquidatore del Mercato Ortofrutticolo sfrutta l’emergenza Covid per continuare a rinviare le scelte sul futuro della gestione dell’ente mercatale. Oggi le principali assemblee rappresentative si svolgono normalmente in videoconferenza ed adottano le decisioni da adottare.

Continuare a procrastinare scelte relative al futuro del mercato ortofrutticolo ci sembra assurdo e soprattutto irrispettoso di tanti operatori che aspettano risposte.

Il Mercato non può più attendere. Occorre uscire dalla fase di liquidazione, dare un’amministrazione ordinaria all’ente e cominciare finalmente a lavorare per il futuro”. Così i Consiglieri Comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa commentano il rinvio dell’assemblea del Mercato Ortofrutticolo.