La Pro Loco Angri invita i cittadini a illuminare la città.

“IlluminiAmo Angri”.È la significativa iniziativa lanciata da Pippo Pelo per Salerno “IlluminiAMO Salerno”. Anche la Pro Loco di Angri è pronta a condividere l’idea riproponendola in città. “L’iniziativa non ha nessun altro scopo se non quello di dare “Luce” al nostro “paese” nel periodo natalizio. Ha come sfondo lo scopo sociale di rappresentare un motivo di speranza e di fiducia con cui guardare al futuro di Angri e del mondo intero in uno dei periodi più bui di sempre in vista delle festività natalizie” afferma il neo presidente della Pro Loco Aldo Severino. “IlluminiAMO” è un progetto condiviso dall’Unpli, Unione delle pro loco d’Italia.











L’appello a illuminare le case.

“Viene chiesto a tutti i cittadini di Angri di addobbare, sia pure con il minimo sforzo i balconi delle proprie abitazioni con le classiche luminarie natalizie. Lo scenario immaginato è che la città possa diventare dall’8 Dicembre 2020 il “paese” più illuminato del mondo. L’organizzazione invita tutti i cittadini all’accensione delle luci Martedì 8 Dicembre alle ore 19:00″ conclude Severino.

Per info: 330559575 – Segreteria Organizzativa. Pro Loco Angri.

Prolocoangri.sa@gmail.com

Prolocoangri@pec.it