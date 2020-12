Strianese a Sessa e Calce: “Si informassero prima di parlare”

“Penso che sia giusto che io rinfreschi un po’ la memoria ai consiglieri comunali di Pagani Calce e Sessa che, in maniera poco istituzionale, mi accusano di non essere attento alle problematiche delle strade provinciali di Pagani.

In primis penso davvero che non conoscano bene il loro territorio. E’ molto probabile, infatti, che non sappiano dove abbia inizio e dove finisca il loro comune. Ma lasciamo stare”. Inizia così la replica del presidente della provincia Strianese ai consiglieri comunali paganesi Anna Rosa Sessa e Vincenzo Calce.

“La Provincia di Salerno da me guidata sta eseguendo lavori di messa in sicurezza stradale e riqualificazione urbana in ogni luogo del territorio provinciale. Basta visitare il sito istituzionale della Provincia ovvero i miei account di facebook per prendere notizia degli innumerevoli cantieri aperti su ogni territorio – spiega-. Solo alcuni mesi or sono la mia Amministrazione Provinciale ha realizzato la messa in sicurezza della parte piu’ dissestata di Via Corallo (SP 328), con tanto di foto della ex sindaco f.f. di Pagani in posa sul cantiere mentre si realizzano i lavori di messa in opera del nuovo manto stradale (basta fare una ricerca su internet per trovarle). Un tratto di strada che mai nessuno, negli ultimi anni, si era preoccupato di riqualificare. Solo poco tempo fa la mia Amministrazione Provinciale realizzava la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’incrocio in localita’ Cappelluccia al confine tra il territorio di Pagani e quello di Sant’ Egidio del Monte Albino. Visitai piu’ volte il cantiere insieme all’ allora Sindaco Salvatore Bottone. Un’ opera interrotta da anni e che il sottoscritto riusci a sbloccare con la realizzazione di una bellissima rotatoria stradale. La mia Amministrazione Provinciale ha programmato e realizzato la messa in sicurezza di Via Perone (SP 281) che collega Pagani con la frazione San Lorenzo del Comune di Sant’ Egidio. L’ intervento ha riguardato il tratto di strada ricadente nel territorio di Pagani ed ha visto la realizzazione del nuovo manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale.

Anxhe in questo caso visitai piu’ volte il cantiere insieme all’ allora Sindaco Salvatore Bottone. Dopo circa 30 anni e senza che mai nessun amministratore se ne fosse mai occupato, e’ stato messo in sicurezza dalla mia Amministrazione Provinciale un tratto di circa 2 Km di Via Zeccagnuolo (SP 384), che si trovava in condizioni pietose.

Di questi 2 Km circa 800 m si trovano in Comune di San Valentino Torio e circa 1.2 Km in territorio del Comune di Pagani. Abbiamo rifatto il manto stradale fino all’ incrocio con Via Padula (ingresso autostrada) e messo in sicurezza anche l’ incrocio con Via Fontana con nuovi guard rail e segnaletica oltre che con nuovo manto stradale (il tutto in territorio di Pagani). A Via Zeccagnuolo la Provincia ha, inoltre, realizzato la nuova segnaletica orizzontale fino alla rotatoria di Via Corallo. Dopo decenni di incuria totale la mia Amministrazione Provinciale ha programmato un intervento che personalmente ho ritenuto necessario per “ridare dignita” a Via Fontana (SP 298) per la quale nessun amministratore pubblico aveva mai mosso un dito negli ultimi decenni.

Stiamo sistemando i guard rail, ma tanti verranno sostituiti ex novo. Saranno rifatti i tratti principali di manto stradale e la segnaletica orizzontale e verticale. La mia Amministrazione Provinciale ha programmato un’ opera, in corso di realizzazione, da un milione di euro finanziati dalla Regione Campania con la quale si stanno mettendo in sicurezza non “le strade che portano a San Valentino Torio” bensi le strade che portano all’ ingresso del casello autostradale di Nocera Pagani, dove si dirigono migliaia di veicoli e tir ogni giorno e che provengono da ogni comune dell’ Agro Nocerino Sarnese.

Un’ opera per la sicurezza di migliai di cittadini e lo sviluppo di centinaia di attivita’ produttive.

L’ opera comprende la messa in sicurezza di Via Padula (SP 434), Via Zeccagnuolo lato Pagani (SP 384), Via Provinciale Sarno Nocera (SP 6) e Via Fontana (SP 298). Tutte queste strade, sistemate dalla mia Amministrazione Provinciale in solindue anni, erano in condizioni pietose ed al limite della percorribilita’ da decenni.

Il resto sono chiacchiere.

Certo e’ che si puo’ fare sempre di piu’. Ma almeno – conclude-che si informassero prima di parlare”.