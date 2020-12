Roccapiemonte. Truffe anziani, l’impegno dei carabinieri

Sono in aumento, in questo periodo, i tentativi di truffe ai danni di persone anziane. Ad alzare il livello di attenzione sono stati i Carabinieri della Stazione di Castel San Giorgio che hanno informato il Sindaco Carmine Pagano di vari casi avvenuti anche nel territorio di Roccapiemonte. Soggetti criminali si spacciano per venditori, avvocati e/o operatori di vari servizi, adducendo vari motivi al malcapitato soggetto, al fine di farsi consegnare danaro.

Ecco il commento del Sindaco Pagano: “Ringrazio i Carabinieri per il lavoro che effettuano quotidianamente e per averci informato di questi episodi di truffe o di tentativi delinquenziali specie nei confronti di anziani. Ai cittadini l’invito di allertare immediatamente i Carabinieri, nel caso in cui qualcuno dovesse presentarsi presso le abitazioni asserendo che un proprio congiunto e’ stato fermato per controlli oppure con la scusa di dover consegnare un pacchetto del quale non si ha contezza”. Si ricorda che il numero della Stazione Carabinieri Castel San Giorgio risponde allo 081 951005.