Angri. Assenze e incertezze per il consiglio comunale a distanza.

Seduta di consiglio comunale a distanza, per le misure – anticovid. Si è registrata l’assenza del sindaco Cosimo Ferraioli, lontano dalla “room” istituzionale per motivi di salute. Durante l’assise a distanza sono state costituite le sette e commissioni consiliari da subito operative e pronte a interagire al fianco dei funzionari dell’ente nei diversi settori per dare risposte concrete in questo particolare momento storico, alla città. Chiarito la composizione delle commissioni l’assise è continuata tra le mille difficoltà della trasmissione in rete.











Prime crepe nella maggioranza Ferraioli.

Attenzione particolare sull’attività della commissione garanzia e controllo che rappresenta un punto fondamentale in alcuni casi e dà impulso all’azione dell’ente. All’ordine del giorno anche il riconoscimento del debito fuori bilancio per un ammontare di quasi 32.000 €. La maggioranza nel corso dell’assise avrebbe già manifestato le prime crepe con velati dissensi e qualche assenza pesante che ne mettono a nudo la mancata compattezza e una fragilità sulla gestione dei processi amministrativi dettata anche dall’assenza di chiare vedute strategiche e da un assemblaggio casuale delle alleanze pre – elettorali. All’orizzonte ci già si prefigurano le ombre insite dei malpancisti. Un film già visto a Piazza Crocifisso.

Luciano Verdoliva