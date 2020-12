Angri. Covid, cluster di contagio al comune, tamponi e sanificazione.

Angri. Comune chiuso per sanificazione. Aumentano i contagiati. I casi di contagio sarebbero collegati direttamente all’ente di Piazza Crocifisso, tant’è che dopo la chiusura per sanificazione dei locali, domani, tutti quelli che hanno avuto “contatti” con i contagiati saranno sottoposti al test tampone. Anche il Sindaco Cosimo Ferraioli si è sottoposto al tampone e per lui sarebbe il secondo in pochi giorni.











Il cluster sarebbe partito dagli uffici comunali.

Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di alcuni dipendenti, alcuni dirigenti, un consigliere comunale e di un assessore. Il cluster metterebbe a rischio l’attività politica – amministrativa del Comune, si parla già eventualmente, di trasferire parzialmente, le attività essenziali in smart – working, ma all’orizzonte già si prospetta anche la difficoltà di chiudere l’anno amministrativo in tranquillità. L’approvazione prevista, per il prossimo 28 dicembre, del bilancio di previsione, con la diffida della Prefettura di Salerno e l’indagine della Corte dei Conti, metterebbe già a dura prova, a pochi mesi dalla partenza l’amministrazione Ferraioli.

Aldo Severino