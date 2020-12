Angri. COVID: Croce Rossa in prima fila per consegne a domicilio.

Consegne a domicilio e pacchi solidali. I volontari della Croce Rossa Angri comunicano la riattivazione del servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari, riservati per le persone impossibilitate a uscire di casa in quanto positivi al Covid. I Volontari hanno effettuato 26 consegne circa in un mese (data di riferimento al 9 Novembre). Numerose sono le richieste che arrivano sul numero dedicato (392.9934389), talvolta anche per altre situazioni di necessità: sono state gestite anche richieste di persone purtroppo allettate per altri problemi di salute e di persone molto anziane, preoccupate di potere uscire per il rischio di contrarre il virus.

Continuazione del servizio assistenziale.

I Volontari della CRI continueranno ad assicurare il servizio assistenziale e gratuito fino al termine dell’attuale emergenza sanitaria. La principale difficoltà rimane nel gestire in sicurezza il passaggio del denaro per poter permettere il pagamento dei beni da ritirare, in quanto esso stesso è un possibile strumento di propagazione ma, allo stato attuale, differenti farmacie ed esercizi commerciali si sono organizzati per accettare i pagamenti a distanza, anche tramite una semplice carta prepagata tipo PostePay.

Altre attività di supporto.

A quest’attività di supporto, i Volontari stanno attivando la distribuzione di pacchi solidali: è terminata in questi giorni la raccolta della documentazione delle persone e famiglie in stato d’indigenza, al fine di organizzare la distribuzione dei generi alimentari per persone in difficoltà. Questi generi verranno messi a disposizione, tramite la Caritas Diocesana di Nocera Inferiore – Sarno, dall’organismo AGEA, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal programma FEAD.

Spesa sospesa store.

Inoltre, a seguito dell’iniziativa promossa dal Comune di Angri, gli esercizi commerciali potranno registrarsi al portale “spesa sospesa.store “ per poter raccogliere le donazioni dei propri clienti che verranno poi incluse nella distribuzione dei pacchi alimentari a opera dei Volontari di Croce Rossa Italiana.

La modalità di registrazione è semplice e veloce ma al momento gli esercizi commerciali registrati sono i seguenti: BARESE 1 – Corso Italia n°52; BIANCHERIA DON CARLUCCIO – Via Nuove Cotoniere n°50; FARMACIA NAZIONALE DR. CARMINE LA PEPA – Via Nazionale n°144; IPER-G – via Papa Giovanni XXIII n°46; LA BOTTEGA DEI SAPORI – Corso Italia n°114; MINIMARKET GUIDA – Corso Italia n°94; PIZZERIA POES – Via Marconi n°28.

Altri numeri utili.

I numeri per il servizio di consegna a domicilio per persone impossibilitate ad uscire negli altri comuni è invece il seguente: Nocera Superiore 392.9929556; Pagani 392.9607499; Roccapiemonte 335.1205233.

Aldo Severino