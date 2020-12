Angri. Dubbi sul nuovo sistema di gestione dei parcheggi.

Installazione dei nuovi parcometri. Preoccupazione dei residenti richiamati dal martello pneumatico degli operai del nuovo soggetto che gestirà per i prossimi diciotto anni la sosta a pagamento in città. In Via Cristoforo Colombo, Via Astronauti e Viale Kennedy sono stati installati i nuovi parcometri “intelligenti” e le strisce bianche che consentono la sosta a pagamento saranno ritinte completamente di blu, cancellando definitivamente quella “zona franca”. Riprende vigorosa quindi la polemica per la mancanza di stalli di sosta gratuiti nel centro cittadino.



















Una rimodulazione del piano sosta.

Appena alcune settimane fa l’amministrazione Ferraioli, complice anche la seconda ondata di pandemia e il polverone sollevato per la colonizzazione degli stalli blu del centro cittadino aveva rassicurato di volere rivedere i termini convenzionali anche se dalla parte del soggetto che ha vinto il bando per l’esercizio della gestione della sosta c’è la legittimazione del Consiglio Comunale dello scorso agosto. Una situazione che sta generando un certo imbarazzo tra le fila della litigiosa amministrazione e il sicuro risentimento del gestore della sosta bloccato già da due mesi.









Le tariffe.

Ora con l’avvio dell’installazione dei nuovi e moderni parcometri automobilisti e cittadini sono seriamente preoccupati per il salasso che potrebbe travolgerli con le nuove tariffe che arriveranno a costare anche un euro a frazione di ora. Un vero problema anche per chi deve forzatamente sostare nel centro cittadino non avendo a disposizione ricoveri o alternative per il parcheggio dei propri veicoli.