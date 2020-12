Angri. Iniziative della Pro Loco per le prossime festività.

“IlluminiAMO Angri” e la “Tradizione del presepe… virtuale”. L’ iniziativa lanciata da Pippo Pelo per Salerno “IlluminiAMO Salerno” è stata ripresa e condivisa con l’Unpli, Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, anche dalla Pro Loco di Angri. L’idea non ha nessun altro scopo se non quello di dare “Luce” al “Paese” nel periodo natalizio. Il progetto, ha come sfondo lo scopo sociale di rappresentare un motivo di speranza e di fiducia con cui guardare al futuro di Angri e del mondo intero in uno dei periodi più bui di sempre in vista delle festività natalizie. Viene chiesto a tutti i cittadini di Angri di addobbare, sia pure con il minimo sforzo i balconi delle proprie abitazioni con le classiche luminarie natalizie. Lo scenario immaginato è che “Angri” possa diventare dall’8 Dicembre 2020 il “PAESE” più illuminato del mondo.

I contest fotografici.

Collaterale al progetto “IlluminiAmo Angri” la Pro Loco, quindi, lancia “IlluminiAmo Angri”- Primo contest fotografico dedicato agli scatti che hanno come tema le luci, gli addobbi e le atmosfere di Natale in tempo di Covid. Le foto partecipanti, inviate entro le ore 12,00 del 27 dicembre 2020 alla mail: prolocoangri.sa@gmail.com, parteciperanno a un concorso che decreteranno gli scatti più belli.

Ci saranno due premiazioni: premio giuria tecnica e premio giuria popolare. Dal tema più classico invece è: “La tradizione continua… scatta le foto al tuo Presepe”. Anche questo è un contest che si svolge in modalità virtuale. Le foto pervenute parteciperanno a un concorso, una giuria valuterà le opere più meritevoli a cui andranno premi e attestati di partecipazione. Entrambi i regolamenti sono visibili sulla pagina Facebook Pro Loco Angri. Le due iniziative, sono patrocinate dal Comune di Angri, Assessorato al Commercio e Politiche Sociali e realizzate in collaborazione con l’Associazione Click Angri e Magic Italia Tv.