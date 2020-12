Angri. L’ultima iniziativa benefica in vista del Natale è “Un Dono per un Sorriso” promossa dall’Associazione “Pomodoria” con il patrocinio del Comune



















Angri. Iniziative solidali per natale: donazione giocattoli.

Non mancano le iniziative solidali in città. Grande fermento anche tra le associazioni particolarmente attive e sensibili sul territorio. L’ultima iniziativa benefica registrata in vista del Natale è “Un Dono per un Sorriso” promossa dall’Associazione “Pomodoria” con il patrocinio del Comune di Angri.

L’appello alla cittadinanza.

L’appello è sempre rivolto ai cittadini angresi, a chiunque abbia la possibilità di donare un giocattolo ai bambini e alle bambine della comunità cittadina, che vivono in una situazione di disagio. L’iniziativa beneficia avviene mediante una raccolta di giocattoli e durerà fino al prossimo 22 Dicembre. Un calendario regolerà la raccolta dei doni che saranno recepiti presso la sede del Forum dei Giovani di Angri (adiacente Casa del Cittadino in Piazza Doria, di fronte ingresso Castello Doria): il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore 09:30 alle ore 12:30.











La distribuzione dei doni.

Completata la raccolta, i doni verranno distribuiti da un Babbo Natale speciale che li porterà fino a destinazione tra il 23 e il 24 Dicembre ai piccoli cittadini, nel pieno rispetto delle normative in materia Covid. Per ulteriori informazioni si può contattare anche il numero 333 78 12 968. Le iniziative solidali non mancano in città.

Aldo Severino