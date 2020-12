Angri. Mainardi: “Il comune non gestisce tabelloni pubblicitari”.

Angri. “Il comune non possiede installazioni di tabelloni o totem pubblicitari” lo precisa il vice sindaco Antonio Mainardi

“Il comune non possiede installazioni di tabelloni o totem pubblicitari” lo precisa l’assessore delegato e vice sindaco di Angri Antonio Mainardi. Quelli installati sul territorio comunale sono da anni in gestione a concessionari privati così come previsto da un vecchio piano sulla cartellonistica pubblicitaria.

“In merito a quanto riportato dalla stampa il Gruppo Gallo, come da documentazione agli atti dell’ente si occuperà esclusivamente dei tabelloni e dei totem pubblicitari, ricadenti nell’area d’intervento di Corso Italia ex scuola elementare Fusco interessato dal progetto di riqualificazione anche a uso parcheggio come approvato nella delibera 46/2020 del consiglio comunale” dice Mainardi. L’ente si riserva, comunque, una più approfondita verifica delle concessioni e del censimento degli altri tabelloni installati sul territorio comunale al fine di avere una precisa mappatura della situazione.

Aldo Severino