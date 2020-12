L’iniziativa punta anche a incentivare gli Angresi a spendere ad Angri supportando i commercianti locali, ma anche per far sì che anche a Natale nessuno si senta solo

Angri. “Natale sospeso”, un aiuto per chi è in difficoltà.

La solidarietà ai tempi del coronavirus coinvolge (grazie alla CM Advisor e al seguitissimo gruppo Facebook “Sei di Angri se…” gestito da Roberto Esposito e Angela Della Femina) i negozi di Angri nel “Natale sospeso” – Sei di Angri…come Me! Un’interessante iniziativa benefica promossa per le festività natalizie, al culmine di un anno tristemente caratterizzato dal COVID, che ci ha reso distanti per tutelare noi e chi ci sta intorno, ma che ci offre l’occasione di farci sentire vicini alle persone a cui teniamo e che hanno maggiormente bisogno di noi, con un gesto, un dono, un pensiero.

Azione in tre punti.

Il “Natale sospeso”, sulla scia delle tante iniziative benefiche promosse in Campania nei mesi scorsi (dal caffè sospeso alla spesa sospesa), si concretizza in 3 punti e vedrà coinvolti numerosi esercenti della Città di Angri. Partecipare sarà molto semplice: 1) Entra in un negozio che espone la locandina 2) Acquista il tuo dono o lascia una donazione in denaro 3) Chiama o invia al numero 340 799 3845 per comunicare la tua donazione Un incaricato si occuperà personalmente di consegnare il dono da te acquistato alla persona/famiglia da te indicata o, se non li lascia alcuna indicazione specifica, a una famiglia/persona bisognosa della città. Sarai contattato appena la consegna sarà stata effettuata. Cosa aspetti?

L’iniziativa.

L’iniziativa punta anche a incentivare gli Angresi a spendere ad Angri supportando i commercianti locali, ma anche per far sì che anche a Natale nessuno si senta solo. Gli organizzatori ringraziano la Confesercenti, AgroTimes, AngriNews, MediaNews, Agro24, Antenna 3, Le 3 Scimmiette, 360 Gradi web TV, Radio Base che diffonderanno e promuoveranno in maniera capillare l’iniziativa.