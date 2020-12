Campania. Oggi verso la zona arancione ma con cautela.

Campania zona arancione. Nelle prossime ore il ministro della Salute Roberto Speranza si appresta a varare il nuovo decreto per assegnare, secondo alcune indiscrezioni, riportate anche dal “Corriere del Mezzogiorno”, la zona arancione alla Campania. Il provvedimento dovrebbe essere adottato domani, venerdì, e avrà la sua effettività da domenica 6 dicembre, per poi probabilmente conformarsi – curva del contagio permettendo – a metà mese in zona gialla nazionale ma sempre con le dovute cautele in vista delle festività che prevedono, comunque, molte restrizioni.

I dati delle ultime ore.

In Campania scende sotto il 10% la percentuale di positivi rispetto al numero dei tamponi esaminati. Nelle ultime ventiquattro ore si segnalano 1842 nuovi casi, di cui 185 sintomatici e 1657 asintomatici, su 19 mila 759 tamponi processati nelle ultime 24 ore. La percentuale dei positivi sui tamponi è del 9,3%. I morti per Covid sono 43, di cui 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 21 nei giorni precedenti ma registrati ieri. Il numero dei guariti (2183) supera ancora quello dei nuovi contagiati. Per Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza, comunque non si deve abbassare la guardia, non è ancora maturo il tempo per lanciare messaggi rilassanti alla popolazione.