Caritas: un cesto per Betlemme

Per il prossimo Natale il Vescovo della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno invita tutti a donare qualcosa per i bambini bisognosi, prendendo spunto dal pellegrinaggio dei pastori alla grotta di Betlemme. Un «segno per la Caritas parrocchiale», ha scritto mons. Giuseppe Giudice.

«Nel giorno santo della vigilia di Natale – si legge nella lettera che il Vescovo ha inviato ai parroci – poniamo un cesto davanti al Presepe nelle nostre Parrocchie per attendere i pastori con i doni natalizi. Chi vuole, compiendo un piccolo pellegrinaggio verso la grotta, può deporre nel cesto qualche dono per il Bambino (alimenti o abiti per bambini). Vuole essere un piccolo gesto, un piccolo segno, una piccola luce, che la Caritas Parrocchiale distribuirà ai poveri per Natale. In questo tempo difficile e di distanziamento sanitario, con piccoli gesti non facciamo mancare a nessuno la nostra vicinanza cristiana».