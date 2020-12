Cava Vietri. Chiusura tratto strada Provinciale. Interrogazione di Iaquinandi

Cava de’ Tirreni. Chiusura tratto strada Provinciale. Interrogazione di Iaquinandi.

Chiusura del tratto di strada provinciale 75 tra le località Avvocatella di Cava dei Tirreni e frazioni Padovani e Dragonea di Vietri sul Mare, il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Iaquinandi ha presentato un’interrogazione al Presidente Michele Strianese per conoscere le motivazioni e i tempi di ripristino della viabilità del tratto di strada che è chiuso dallo scorso 9 settembre con gravi ripercussioni per cittadini e utenti.

La nota di Iaquinandi.

“Ringrazio il dirigente provinciale Ranesi che durante la seduta di ieri è immediatamente intervenuto, su proposta del Presidente Strianese, per annunciare che risponderà alla mia interrogazione nella prossima seduta consiliare. Occorre svolgere un’azione concreta e immediata per ripristinare la viabilità, procedendo in tempi stretti per la sistemazione e messa in sicurezza della strada per consentire di risolvere la questione che coinvolge tanti pendolari e cittadini” cosi dichiara il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Iaquinandi