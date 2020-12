Cirielli (FdI): “De Luca tuteli le aziende pirotecniche abbandonate dal Governo”

“Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenga subito per sostenere le aziende pirotecniche abbandonate dal Governo Pd-M5S che, a causa delle normative anti-Covid in vigore, rischiano di chiudere per sempre”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Il settore pirotecnico è in piena crisi poiché, com’è noto, i sindaci sono stati costretti ad annullare gli spettacoli di fuochi d’artificio previsti, ogni anno, in occasione del Natale e di Capodanno per prevenire la diffusione del Covid-19. Ora, quindi, le aziende si ritrovano con i magazzini pieni e senza alcuna possibilità di vendere. Per questo – aggiunge Cirielli – chiedo al governatore della Campania di farsi carico di questa situazione ascoltando le richieste degli imprenditori e adottando provvedimenti straordinari volti a supportare economicamente tali aziende che danno occupazione a tanti lavoratori. Auspico, quindi, che i numerosi appelli, arrivati anche dal Codacons, vengano ascoltati per tutelare questa categoria che, come tante altre, sta vivendo un momento di grande difficoltà”.