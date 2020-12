Via libera per il concorso nell’azienda speciale Angri Eco Servizi. Sono 17 posti per circa 675 candidati



















Concorso nell’azienda speciale Angri Eco Servizi. La carica dei 675.

Via libera per il concorso nell'azienda speciale Angri Eco Servizi. Sono 17 posti per circa 675 candidati. Al bando di concorso pubblicato nei mesi scorsi hanno risposto appunto in 675. L'attesa circa le modalità di partecipazione al concorso si protraeva da molti anni e la pubblicazione del bando rappresenta il notevole interesse della comunità verso le nuove opportunità di lavoro.











Il rinvio per pandemia.

Il bando per le assunzioni era pronto già dallo scorso febbraio, ma l'emergenza sanitaria ha bloccato tutte le procedure concorsuali, rallentate ulteriormente dalla campagna elettorale dello scorso autunno. È ancora difficile ipotizzare una data certa per lo svolgimento delle prove selettive per i candidati in considerazione delle norme contenute nel DCPM che hanno di fatto fermato tutte le procedure per i concorsi. Resta tutto legato alle indicazioni governative ma nel frattempo nella sede legale dell'azienda in via Stabia si lavora per gli atti propedeutici rimanendo in costante contatto con la società incaricata d'istruire lo svolgimento delle prove di selezione. Ora si attende l'imminente pubblicazione sul BURC della Regione Campania per dare il via libera all'invio delle istanze.













I profili richiesti.

L’azienda speciale ha previsto una preselezione qualora il numero delle domande di partecipazione superi il numero di 50 partecipanti, scrive “La Città”. I profili richiesti sono di 13 addetti inserire nell’area operativa con funzioni relative allo spazzamento, raccolta, tutela del decoro del territorio, all’attività di spazzamento e raccolta dei rifiuti con l’ausilio di veicoli per la conduzione dei quali è richiesta la patente di categoria B. Richieste anche le figure di due addetti alla manutenzione del verde pubblico. È previsto l’inserimento a tempo indeterminato e a pieno nell’organico.