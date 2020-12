Coronavirus, De Luca: a gennaio esercitazione per piano vaccini. Stiamo rifornendo strutture territoriali di congelatori a -80°.

“Ci stiamo attrezzando per le vaccinazioni anti Covid. Contiamo che, per la prima decade di gennaio, di fare una sorta di esercitazione generale per verificare il piano organizzativo che abbiamo messo in piedi”. Ad annunciarlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì parlando dei vaccini per debellare il Coronavirus.

Verso l’attuazione del piano.

“Nei prossimi giorni, seguiremo in maniera puntuale l’attuazione di questo piano. Stiamo rifornendo tutte le strutture territoriali di congelatori a meno 80 gradi per essere pronti, già a metà gennaio, a mettere in piedi un piano di vaccinazioni straordinario. Anche in questo saremo una Regione all’avanguardia in Italia”, ha concluso il governatore.

