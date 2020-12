Covid. Il bilancio dei controlli nel salernitano

L’impegno delle Forze dell’Ordine in queste giornate di Festività Natalizie con la vigenza dell’area arancione nei giorni prefestivi e dell’area rossa nei giorni festivi, è stato intensificato al fine di garantire la sicurezza e sanzionare quesi comportamenti tenuti in violazione della normativa in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus Covid 19.

Al fine di dare piena attuazione alle previsioni normative del decreto legge del 18 dicembre, del dpcm del 3 dicembre, delle ordinanze della Regione Campania e dei Sindaci dei Comuni della provincia, il Questore della provincia di Salerno, con propria ordinanza ed in perfetta sinergia con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza e con il prezioso concorso dell’Esercito Italiano e di personale della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale di Salerno, ha predisposto un dettagliato piano d’intervento che, dal 21 al 27 dicembre, ha consentito di raggiungere i seguenti risultati operativi:

nr. 7321 persone controllate;

nr. 4489 veicoli controllati;

nr. 2434 esercizi pubblici controllati;

nr. 131 persone sanzionate per mancato uso della mascherina o perché fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo;

n. 37 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid.

N. 10 attività o esercizi chiusi, ex artt. 2 e 4 .l. 35/2020

I servizi sono stati volti a prevenire nei giorni prefestivi il formarsi degli assembramenti nelle strade principali, nel rispetto della normativa nazionale, delle ordinanze regionali anche in tema di divieto di vendita di bevande, delle ordinanze dei Sindaci dei Comuni, nel rispetto del distanziamento e dell’uso dei dispositivi di protezione individuale richiesti.

Nei giorni festivi, nella vigenza dell’area rossa, sono stati effettuati gli opportuni controlli per il rispetto della normativa in materia; in tale circostanza sono state elevate le sanzioni nei confronti delle persone presenti in luoghi fuori dal Comune di residenza, senza giustificato motivo.

Peraltro, nel giorno della vigilia di Natale, tra le varie sanzioni elevate a gestori di esercizi per inosservanza della normativa, una di esse ha riguardato il titolare di una pizzeria nella zona di Torrione-Pastena a Salerno per presenza di avventori all’interno seduti al tavolo a pranzare; mentre sono stati sanzionati i gestori di alcuni bar per inosservanza della normativa in materia di Covid, dettata specificamente per gli esercizi pubblici e per l’Ordinanza del Sindaco di Salerno in materia di vendita di bevande. Nello stesso giorno, sono state altresì sanzionate 35 persone in tutta la Provincia per mancanza dell’uso della mascherina o per la presenza fuori dal Comune di residenza senza giustificato motivo.

È opportuno segnalare comunque la maggioritaria, responsabile, adesione alle misure di contenimento sia da parte della collettività sia dei gestori degli esercizi commerciali, con un senso di comune responsabilità tale da contribuire a ridurre il rischio di contagi anche in un periodo particolare come quello della ricorrenza delle festività natalizie.

I controlli proseguiranno per tutta la durata delle festività di fine ed inizio anno e dell’epifania, al fine di garantire il generale rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa.