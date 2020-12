Covid: in Campania 1.088 nuovi positivi

Sono 1.088 i positivi di oggi, 14 dicembre, secondo il Bollettino diffuso dall’ Unita’ di crisi della Regione Campania. I tamponi eseguiti sono stati 15. 472 in diminuzione per il fine settimana. Gli asintomatici sono : 1.005, i sintomatici: 83 Con i dati di oggi il totale dei positivi in Campania sale a: 175.053 Il totale dei tamponi eseguiti e’ di 1.821.695 ;I morti sono: 30. . Di essi 9 sono deceduti nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza ma sono stati registrati ieri; Il totale dei deceduti sale a : 2.340- I guariti sono :1.648 Il totale dei guariti e’ di: 80.043 Il report dei posti letto su base regionale e’ il seguente: -Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 -Posti letto di terapia intensiva occupati: 130 -Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata) -Posti letto di degenza occupati: 1.796 (ANSA)