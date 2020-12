Covid: De Luca, a Natale campani meritano 9 per comportamento. Vax Day oggi tutto ok, una Campania che lavora alla tedesca.

“Ai cittadini campani do 9 come voto di comportamento, non era facile mantenere questa situazione di rispetto delle regole vista qualche vecchia abitudine alla scapigliatura, al non eccessivo senso civico, e invece meritano nove”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca a margine della giornata del vax-day al Cotugno di Napoli.

Manca il punteggio massimo.

“Il punto che manca per il dieci – ha detto – dipende dagli imbecilli che hanno fatto quella sceneggiata notturna a Ercolano, e a qualche altra iniziativa incomprensibile. Purtroppo questa situazione difficile ci disumanizza, non abbiamo abbracciato i nipotini a Natale. Ma doveva essere cosi’ e anzi non ho capito tante deroghe: si fa la zona rossa e poi si può andare dall’amico, dallo zio, dal nonno, con i bambini sotto i 14 anni, si può andare una sola volta ma nessuno lo controlla. Troppe decisioni, cose barocche da risparmiarsi. Ma oggi al bando le valutazioni critiche, è una bella, splendida giornata. Sono arrivati con un camioncino 9700 vaccini in Italia, ho visto che in Francia ne hanno avuti oltre il doppio, onore a loro. Io volevo stamattina verificare che arrivassero alle otto in punto i vaccini all’Ospedale del Mare e cominciasse la distribuzione in tutti i territori regionali e mi hanno confermato che sono partiti in orario da li’ per Caserta, Avellino, Benevento e Salerno e per gli altri ospedali napoletani. Volevamo cominciare alle dieci e cosi’ è stato, mi piacerebbe che arrivasse all’Italia l’immagine di una Campania che lavora alla tedesca”.