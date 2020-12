Incendio a Roccapiemonte. Fiamme nel parcheggio di un’azienda

Un incendio si e’ verificato da pochi minuti in un parcheggio privato di una azienda in via San Pasquale, localita’ Casali di Roccapiemonte. Si invitano i cittadini che abitano nelle vicinanze a tenere rigorosamente chiuse le finestre di casa e di non avvicinarsi alla zona interessata dalle fiamme. Sul posto si sono recati per i primi controlli anche il Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore alla Protezione Civile Roberto Fabbricatore.