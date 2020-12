Iniziativa dell’amministrazione per natale: “Luci a Pagani”.

“Sarà un Natale pieno di luci a Pagani. Luci della Speranza, che abbiamo voluto simbolicamente rappresentare attraverso gli alberi di Natale, collocati in diversi angoli della città centrali e periferici, attraverso le illuminazioni in strada e attraverso le stelle comete con cui sono state adornate le chiese delle città. Si accendono questa sera le luminarie, con la speranza che possano infondere sentimenti di positività e forza in chi le guarda. Inoltre da domani partirà la filodiffusione in collaborazione con l’emittente radiofonica Radio Base” cosi la nota dell’amministrazione De Prisco.











Le luci e l’abbraccio alla città.

“Luci a Natale, titolo con cui abbiamo voluto racchiudere le iniziative natalizie, non è un calendario di eventi, è un accorato abbraccio alla città. Abbiamo scelto di promuovere le iniziative delle associazioni impegnate sul territorio e di aggiungere a queste una serie di eventi che saranno trasmesse online attraverso i canali ufficiali. La precarietà dovuta alle restrizioni soggette a variazioni non ci ha permesso di stilare un vero e proprio manifesto da affiggere in città. Pertanto chiediamo alla cittadinanza di seguirci attraverso i nostri canali ufficiali per tenersi aggiornato sull’ampio calendario di iniziative con cui vi terremo compagnia per tutto il periodo natalizio” conclude la nota.