Istituto Superiore “Giustino Fortunato”.L’eccellenza ad Angri.

Non bisogna andare lontano per trovare una scuola altamente qualificante. Amministrazione Finanza e Marketing, Agraria, Agroalimentare e Agroindustria,Turismo, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera, corsi serali di secondo livello per adulti.

La scelta della scuola.

La scelta della scuola superiore è uno dei momenti fondamentali per costruire le basi non solo della carriera formativa ma anche e soprattutto di quella professionale di ogni studente che, insieme ai propri genitori, si chiede quale istituto possa garantire la migliore formazione disponendo di strutture all’avanguardia, quale scuola possa preparare al meglio all’Università e quale percorso possa favorire un più rapido accesso al mondo del lavoro.

L’Istituto Fortunato è la risposta giusta.

La risposta a tutte queste domande la si può trovare nell’Istituto Giustino Fortunato di Angri, una vera e propria eccellenza dove poter intraprendere diversi percorsi scolastici: Amministrazione Finanza e Marketing, Agraria, Agroalimentare e Agroindustria,Turismo, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera e anche corsi serali di secondo livello per adulti.

Un offerta formativa vastissima.

Negli anni l’Istituto ha ampliato la propria offerta formativa, arrivando ad inglobare diversi indirizzi di studio, risultato di un continuo percorso di miglioramento e rinnovamento, fino a diventare un’eccellenza grazie in primis all’impegno e alla lungimiranza del Dirigente Scolastico Giuseppe Santangelo che con tenacia ha perseguito tutti gli obiettivi prefissati fino a rendere il Giustino Fortunato, non più succursale di altri, ma Istituto di Angri. Con uno sguardo sempre aperto al territorio, è riuscito a rendere la scuola non più un “oggetto estraneo” ma un vero motore di azione, di cultura e di sinergia nel tessuto sociale ed economico della nostra città e non solo, può vantarsi infatti dell’unico indirizzo tecnico agrario presente nella zona, il più vicino è solo a Contursi Terme, e gli studenti per migliorare le proprie competenze in questo settore dispongono di 6000 mq di verde che lavorano direttamente.

Per i ragazzi grandi possibilità.

Anche i ragazzi dell’alberghiero possono simulare la propria attività lavorativa futura con la presenza di una cucina, una pizzeria e di un bar dove anche gli allievi del settore economico possono cimentarsi nel ruolo di futuri contabili, ruolo che possono approfondire anche grazie alla collaborazione con enti che si occupano di economia. E proprio uno dei punti di forza dell’istituto è quello di trasferire le nozioni apprese, nella pratica quotidiana con le migliori strumentazioni presenti sul mercato.

Il dirigente Santangelo.

“Con grandi sacrifici, determinazione e costanza – spiega il dirigente Santangelo – e in collaborazione con tutto il corpo scolastico, ho attivato tante idee e iniziative, ho sostenuto progetti e strategie educative e didattiche con l’unico obiettivo di arricchire e ampliare l’offerta formativa dell’Istituto contribuendo alla crescita interiore, culturale e professionale dei ragazzi che frequentano la nostra scuola. La scuola è il futuro dei nostri giovani ed è luogo di socialità e civiltà”.

Un orgoglio angrese.

Un orgoglio per Angri: la crescita di una città passa anche attraverso l’istruzione e grazie alla serietà e professionalità di un dirigente scolastico il nostro territorio si è arricchito con un Istituto d’eccellenza, sempre al passo con le sfide della società e del mondo scolastico in continua evoluzione.

Aldo Severino