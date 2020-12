La Campania è zona rossa, i negozi rimangono ancora chiusi.

La rabbia dei commercianti.

Slitta a domani la decisione per la “colorazione” della Regione Campania e quindi, sulla riapertura di quei pochi negozi rimasti ancora chiusi.

Pochi negozi ancora chiusi.

Le attività di abbigliamento, di calzature, ma anche le gioiellerie, e gli esercizi che vendono beni non necessari devono ancora aspettare qualche giorno prima di alzare le saracinesche.

Il Primo Ministro Conte, in diretta, ha annunciato l’apertura dei negozi fino alle 21

dal 4 dicembre al 6 gennaio in tutte le regioni escluse quelle

inserite nella zona rossa.

I dati del contagio della Regione Campania saranno nelle disponibilità del Ministro della Sanità Speranza solo domani, e quindi attiverà la cabina di regia e solo dopo valuterà con apposita ordinanza la nuova “colorazione” per la nostra regione che dovrebbe quindi passare da zona Rossa a zona Arancione.

Aperti dal 6 dicembre.

Se così fosse la riapertura delle attività commerciali, slitterà a partire dal 6.12.2020.

Intanto tra i commercianti serpeggia malumore e delusione e aspettare ancora, anche se solo per un giorno, significa togliere tanto alle già sfittiche casse delle attività.

Aldo Severino.