La finestra di Michele Russo. La storia di Scafati nel degrado.

Via Pasquale Vitiello. In poche centinaia di metri si racchiude la storia di Scafati. Il Polverificio Borbonico, l’edificio ex Istituto Sperimentale per il Tabacco e l’area di stoccaggio e di smaltimento dei sedimi del Fiume Sarno. Aree del tutto abbandonate che il comune non accenna minimamente a tentare di recuperare anche parzialmente.

Un annoso degrado.

Prevale, da anni, il degrado come sostiene il consigliere comunale di “Insieme per Scafati” Michele Russo sul posto per verificare quello che è un dato di fatto acclarato da anni.