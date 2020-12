La qualificazione passa per un pareggio tra Napoli e Real Sociedad. È 1 a 1

Il Napoli si regala i sedicesimi di Europa League mantenendo il primato del girone con 11 punti pareggiando in casa per 1 a 1 con il Real Sociedad.

