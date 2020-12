Maltempo. Gravi danni coltivazioni nell’agro nocerino sarnese.

Maltempo: Coldiretti, sale conto danni campi, 14 miliardi stimati in 10 anni. “Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti – agli effetti del mix micidiale con i cambiamenti climatici e il moltiplicarsi di eventi estremi che si abbattono su un territorio reso più fragile dall’abbandono forzato e dalla cementificazione che nelle campagne ha provocato danni per oltre 14 miliardi di euro in un decennio”. Ingenti i danni nelle campagne dove è calamità per le aziende agricole finite sott’acqua, macchine e trattori nel fango, raccolti perduti in migliaia di ettari di coltivazioni allagate dal grano ai foraggi per gli animali, dai fiori agli ortaggi, dai vigneti ai frutteti con alberi abbattuti dal vento. Il quadro complessivo emerge dal primo bilancio provvisorio effettuato dalla Coldiretti che chiede l’avvio delle procedure per verificare lo stato di calamità nelle zone più colpite dal maltempo. “Occorre accelerare sull’approvazione della legge sul consumo di suolo, ormai da anni ferma in Parlamento”, afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini all’ANSA.

Agro Nocerino Sarnese in ginocchio per il maltempo.

In Campania i danni maggiori sono stati segnalati nell’agro sarnese nocerino dove a essere colpiti sono state le coltivazioni in pieno campo di cipollotto DOP, scarole, verze e ortaggi invernali, secondo il monitoraggio della Coldiretti.