Maltempo: fino a mezzanotte in Campania allerta arancione

La Protezione Civile della Regione Campania ricorda che e’ in atto l’allerta meteo arancione sull’intero territorio regionale, ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove la criticita’ e’ di colore giallo. In considerazione dell’attuale situazione e’ stata prorogata di ulteriori 24 ore l’allerta meteo su tutto il territorio regionale, anche se i fenomeni tenderanno ad alleggerirsi. Dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani si passa a una criticita’ idrogeologica gialla sull’intero territorio regionale ad esclusione della zona 4 dove, invece, si passa al Verde. La perturbazione persistera’ sulla Campania anche nei prossimi giorni e non si escludono ulteriori proroghe dell’allerta meteo: sono previste nuove perturbazioni anche intense soprattutto nella giornata di martedi’ 8 dicembre. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, anche in assenza di precipitazioni cospicue. Particolare attenzione va prestata proprio alle aree interessate dai consistenti dissesti idrogeologici causati dagli ultimi eventi avversi, nonche’ alle zone particolarmente fragili del territorio.. L’allerta resta in vigore fino almeno alle 23.59 di lunedi’ 7 dicembre, salvo ulteriori proroghe o avvisi. (ANSA).