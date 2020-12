La nota dei Consiglieri comunali Mario Cascone e Franco Marrazzo a margine del consiglio comunale.

“Bombe ad orologeria nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino”.

È quanto afferma il consigliere comunale Francesco Marrazzo nell’infuocato consiglio comunale tenutosi ieri. Un’amministrazione inerte rispetto alle continue richieste formali della minoranza volte ad ottenere risposte in merito a tre grandi problemi che incombono sulla comunità :

1-il forno crematorio per il quale, nonostante sia chiara la volontà popolare e politica di eliminare l’opera, nonostante una relazione ambientale (redatta dal professore Antonio Giordano, scienziato di fama internazionale) che ne attesta la pericolosità per la salute dei cittadini, non è stata ancora palesata la strada da seguire

2- l’installazione di antenne telefoniche, per le quali ad oggi ancora non esiste un regolamento comunale, cosa che potrebbe portare all’installazione di più e inutili ripetitori sul territorio comunale, con gravi rischi per il benessere della collettività

3- la questione della farmacia comunale e le problematiche economiche ed amministrative conseguenti ad una gestione fallimentare del consorzio farmaceutico, sulla quale anche la magistratura sta indagando.

Debiti fuori bilancio.

Un consiglio comunale che, come al solito, vede la discussione di innumerevoli debiti fuori bilancio, votati senza distinzione dalla maggioranza guidata dal facente funzione.

Proprio rispetto ad uno di questi, in particolare un debito riguardante il pagamento di professionisti intervenuti a redimere un contenzioso tra l’ente e la ditta che ha realizzato i lavori relativi a piazza Aniello Califano, è stato chiesto il rinvio.

La minoranza ha espresso la volontà di approfondire la natura del contenzioso, visto che alla ditta (la stessa che sta realizzando/gestendo il cimitero comunale) non sono state contestate una serie di lavorazioni, effettuate in maniera errata o addirittura non completate, come l’ ascensore e l’impianto di video sorveglianza. Tuttavia, nonostante tale volontà sia stata fortemente espressa dai consiglieri Cascone e Marrazzo, la maggioranza ha deciso comunque di approvarlo!