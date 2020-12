Mattarella, momento drammatico,ora trovare l’unità civile

“La sfida che e’ dinanzi a quanti rivestono ruoli dirigenziali nei vari ambiti, e davanti a tutti noi, richiama l’unita’ morale e civile degli italiani. Non si tratta di annullare le diversita’ di idee, di ruoli, di interessi ma di realizzare quella convergenza di fondo che ha permesso al nostro Paese di superare momenti storici di grande, talvolta drammatica, difficolta’.L’Italia ha le carte in regola per riuscire in questa impresa”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno. (ANSA).