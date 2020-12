Muore all’ospedale di Nocera Inferiore una neonata di Angri.

Aveva appena un mese la piccola che è morta all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La piccola era stata trasportata dai genitori, al pronto soccorso dell’ospedale nocerino, venerdì sera. Al momento del suo ricovero i sanitari avrebbero constatato la gravità delle sue condizioni. Nella tarda mattinata di oggi la piccola si è spenta nella terapia intensiva neonatale del nosocomio nocerino. Sulla morte della piccola stanno indagando i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Il caso, nei giorni scorsi, sarebbe stato segnalato ai servizi sociali di Angri.

Il ricovero.

I medici dopo aver disposto il ricovero in terapia intensiva neonatale, hanno avviato tutte le indagini nel tentativo individuare le cause legate alle critiche condizioni di salute della piccola. Cordoglio e commozione in città per questa impensabile tragedia.

Aldo Severino.