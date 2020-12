Il Napoli vince a Crotone e si porta al terzo posto in classifica

Una maglia che porta fortuna. Per la seconda volta consecutiva il Napoli vince per quattro gol a zero indossando la casacca albiceleste in dedica a Maradona!

Un match che parte con un Crotone arrembante che dimostra di volersi giocare tutte le carte per rimanere in Serie A. Tanto cuore ma poca qualità che invece dimostra di avere il Napoli che passa in vantaggio con una giocata incredibile di Zieliński che fa da assist ad Insigne che la mette dentro con una magia di destro a giro.

L’espulsione di Petriccione al 50′ mette in discesa la partita dei partenopei che dilagano con Lozano, Demme e Petagna nel finale!

Sembrerebbe una partita a senso unico ma il Napoli dimostra ancora tante lacune, soprattutto in difesa dove Koulibaly sembra ancora lontano dalla sua forma migliore!

Ora giovedi avrà la possibilità di giocarsi il primato in Europa League contro il Real Sociedad in casa alla prima dello Stadio Diego Armando Maradona.

Gerardo Bosso