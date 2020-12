Nocera Inferiore. Allerta meteo, sospensione dell’attività didattica

Allerta meteo, il sindaco di Nocera Inferiore firma l’ordinanza che dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza, in qualunque forma e caso previsti, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale, con effetto immediato e per tutta la giornata di domani mercoledì 9 Dicembre 2020.

L’ Ordinanza – si legge- sostituisce quanto disposto con precedente Ordinanza Sindacale n.53 del 7 Dicembre 2020 relativamente al giorno mercoledì 9 Dicembre 2020. Pertanto sono sospese anche le attività didattiche in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, qualora attivate dagli istituti scolastici”.