Nocera Inferiore. Arresto Giordano, nota di Nocera Coraggiosa

“Nocera Coraggiosa continua, e continueremo a portare avanti le istanze dei cittadini, come sempre, senza condizionamenti, perché siamo convinti e crediamo nel progetto intrapreso. Quello che è successo non riguarda la politica ma la vita lavorativa del Consigliere Giordano. Gli siamo umanamente vicini come siamo vicini alla sua famiglia. Crediamo nella giustizia sperando che possa fare al più presto chiarezza in questa vicenda”. Così in una nota i consiglieri Gennaro Della Mura, Nello Rosati e Vincenzo Stile.