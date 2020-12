Nocera Inferiore. Attivata procedura per buoni spesa

Il Sindaco:" E’ una misura di estrema necessità per aiutare i cittadini in difficoltà. L’ amministrazione sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per superare insieme questo delicato momento”

Il settore Socio Formativo del Comune di Nocera Inferiore ha provveduto ad emanare una apposita determinazione firmata dal Dirigente Renato Sampogna per avviare l’ acquisizione di manifestazioni di interesse per l’ inserimento nell’ elenco comunale degli esercizi commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa. L’ emanazione dell’ Avviso risponde alla necessità dell’ Amministrazione di fornire misure urgenti di solidarietà ai cittadini al fine di supportarli durante l’ emergenza sanitaria in corso.

Con un apposito Avviso, presente sull’ Albo Pretorio, il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali di prodotti alimentari, interessati ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari in vendita presso i propri punti vendita. Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori indicati che presenteranno domanda ( disponibile anch’ essa nell’ Albo Pretorio) entro il 10 dicembre 2020 nei termini e con le modalità riportate dall’ Avviso. Il Comune successivamente provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse, saranno poi i cittadini a scegliere dove spenderli.

Il Sindaco ha aggiunto: “E’ una misura di estrema necessità per aiutare i cittadini in difficoltà. L’ amministrazione sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per superare insieme questo delicato momento ”.