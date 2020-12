Nocera Inferiore. Consiglio comunale in diretta streaming

Il Consiglio comunale è stato convocato in sessione straordinaria per il giorno 30 Dicembre 2020 alle ore 10.00 presso l’ Aula Consiliare del Comune di Nocera Inferiore.

I punti all’ ordine del giorno saranno:

1. Comunicazione Decreto Ministero dell’ Interno 11.11.2020.Finanziamento in efficientamento energetico e sviluppo sostenibile;

2. P.E.F TARI 2020;

3. Variazioni di Bilancio Esercizio Finanziario 2020. Approvazione;

4. Convenzione ex art. 30 D.lgs 267/2000. Piano Sociale di zona. Approvazione;

5. Regolamento Comunale Forum dei Giovani. Provvedimenti;

La seduta si svolgerà in assenza di pubblico e con la sola partecipazione dei componenti del Consiglio Comunale, della Giunta, del Segretario generale e di coloro che sono chiamati al corretto svolgimento dei lavori. Non sarà possibile la partecipazione in presenza dei cittadini, i quali potranno seguire i lavori del Consiglio, attraverso la diretta streaming cliccando sul link di riferimento, presente nella home page del sito web Istituzionale dell’ Ente (https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it). La misura si è resa necessaria per garantire il corretto distanziamento tra i partecipanti e per evitare situazioni di assembramento.