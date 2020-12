Nocera Inferiore. “Note sotto l’ albero” riapre il Teatro Comunale Diana

L’ Amministrazione comunale ha organizzato la rassegna natalizia “Note sotto l’ albero”. L’ evento realizzato in tre serate, sarà trasmesso in diretta streaming il 23 Dicembre, il 30 Dicembre ed il 5 Gennaio alle ore 21.00. Gli artisti in cartellone calcheranno il palco del Teatro Comunale Diana, per la prima volta dopo la chiusura. La modalità streaming garantirà la partecipazione dei cittadini attraverso i canali social. Gli spettacoli saranno trasmessi al grande pubblico attraverso Facebook ,seguendo le dirette sulla pagina istituzionale dell’ Ente “Città di Nocera Inferiore”, oltre che su “Teatro Comunale Diana Nocera Inferiore” e ” Assessorato politiche giovanili e culturali Nocera Inferiore”. Gli spettacoli a causa dell’ emergenza Covid, si terranno in assenza di pubblico. Gli artisti che prenderanno parte alla manifestazione natalizia, saranno in ordine Pietro Sellitto per la sera del 23 Dicembre, Anna Corvino il 30 Dicembre ed Espedito De Marino il 5 Gennaio. Non mancheranno esibizioni artistiche di giovani talenti nocerini.