Nocera Inferiore. Prorogata la sospensione delle attività educative in presenza

Con il provvedimento emanato oggi dal sindaco Manlio Torquato,viene prorogata fino all’ 8 Dicembre la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria in tutte le scuole pubbliche e private del territorio comunale. La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza riguarda anche le classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori in tutte le scuole pubbliche e private del territorio comunale. Resta consentita la DAD e le attività di segreteria delle scuole e le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità.