Nocera Inferiore. Riapertura scuole, tavolo tecnico

Nella mattinata odierna si è riunito il tavolo tecnico di protezione civile con i dirigenti comunali di settore, il comandante della Polizia Locale e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Nocera Inferiore, alla presenza del Sindaco e del vicesindaco con delega alla pubblica istruzione, per raccogliere ogni più utile informazione in merito allo stato delle scuole in relazione alla epidemia covid.

L’amministrazione fa presente che le decisioni in merito alla riapertura delle scuole del ciclo primario è disposta dal governo centrale e in modo concorrente dal presidente della regione Campania.

Le Amministrazioni comunali possono adottare provvedimenti di portata locale solo a fronte di evidenze epidemiologiche territoriali e motivate ragioni che, in via residuale, ne giustifichino l’adozione.

In attesa delle imminenti determinazioni regionali sulla apertura delle scuole, l’Amministrazione comunale ha chiesto alla ASL di distretto i dati epidemiologici aggiornati per ogni più prudente valutazione.