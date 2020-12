Nocera Inferiore. Truffe agli Anziani, c’è l’opuscolo

Questa mattina nell’ Aula Consiliare del Comune di Nocera Inferiore è stato presentato l’ opuscolo “ Truffe agli anziani. I consigli dell’ Associazione Nazionale Carabinieri.” Presenti il sindaco Manlio Torquato, l’ assessore alle Politiche Sociali Antonietta Manzo ed il promotore dell’ iniziativa , il Ten. Angelo Mancusi dell’ Associazione Nazionale Carabinieri di Nocera Inferiore. L’ opuscolo redatto in collaborazione con Sodalis CSV, ha il patrocinio del Comune di Nocera Inferiore. Nel corso della conferenza di presentazione alla stampa, è stata illustrata l’ utilità del decalogo di consigli antitruffe . Con esso si vuole fornire un valido supporto per le categorie vittime di tali illeciti.

“Il Settore Politiche Sociali sta provvedendo ad individuare i soggetti destinari – ha spiegato l’ Assessore. Il Tenente Mancusi ha aggiunto: “”Avvieremo dal 24 Dicembre al 31 Dicembre il progetto “Un Natale con l’Associazione Nazionale Carabinieri. Verranno consegnati unitamente agli opuscoli anche dei piccoli oggetti di ceramica vietrese – ha continuato- Intendiamo inviare un messaggio di speranza e solidarietà agli anziani del territorio, in particolare a coloro che vivono in solitudine, mettendoli in guardia circa le truffe che possono verificarsi a loro danno. Il consiglio è di non aprire la porta a sconosciuti, non consegnare contanti o beni preziosi e, in caso di situazioni strane o dubbi, contattare immediatamente il numero di emergenza 112”.