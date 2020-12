Nocera Superiore. Sospensione attività didattica in presenza

Con Ordinanza n.86 si dispone il prolungamento della sospensione delle attività didattiche in presenza per l’anno scolastico 2020-2021 dei servizi educativi 0-3 anni pubblici fino al 6 gennaio 2021 compreso, nonché delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado fino al giorno 22 dicembre 2020 e la chiusura fino al giorno 6 gennaio 2021 compreso dei plessi scolastici del I circolo didattico (Portaromana, Pareti, Marco Polo), ad eccezione del plesso Fresa-Pascoli ove attualmente insistono aule ed uffici del I circolo, idonee ad ospitare le attività in presenza per gli alunni con bisogni speciali.

Ordinanza completa al seguente link https://bit.ly/2K1FNKJ