Noleggio a lungo termine, la scelta vincente

L’attuale evoluzione del mercato automobilistico ha reso le auto soggette a precoce obsolescenza. Ogni sei mesi vengono introdotte novità tecnologiche rilevanti, volte a rendere la guida più sicura ed ecologica. Tutto ciò implica che un veicolo, dopo 4/5 anni di vita, sia già vecchio. Le case costruttrici continuano a dare una garanzia standard di 24 mesi, dopo la quale non c’è alcuna certezza sui costi di gestione. Un’automobile resta pur sempre un congegno meccanico e come tale è soggetto a rotture. Data la complessità tecnica, un intervento fuori garanzia può costare davvero tanto, al punto che a volte conviene sostituirla.

Il noleggio a lungo termine rappresenta il modo migliore per soddisfare l’immediata esigenza di mobilità di chi si sta approcciando a scegliere un veicolo per i propri spostamenti quotidiani. Perché? Certezza dei costi e nessuna sorpresa: così si può racchiudere la formula vincente. Tantissime le offerte di noleggio a lungo termine, per risparmiare e beneficiare di un canone particolarmente vantaggioso, con un’ampia scelta di modelli e le nuove proposte ecologiche con motorizzazioni ibride ed elettriche.

Alla fine del contratto si può decidere di aderire ad una nuova offerta oppure di restituire il veicolo. Massima libertà, auto sempre efficiente e nessun imprevisto non pianificato.

E per chi vuol soddisfare i propri bisogni immediati di mobilità senza togliere i soldi dal proprio conto corrente? Il noleggio a lungo termine pensa davvero a tutto prevedendo opzioni ad ‘anticipo zero’, che permettono di godere di un veicolo nuovo con canone ‘all inclusive’ completo di tutti i servizi, a partire da assicurazione e manutenzione.

Il noleggio è davvero la scelta giusta e si rivela vincente per convenienza economica, pianificazione dei costi fissi e notevole risparmio di tempo e risorse per la gestione della vettura.